Schwacher Hochdruckeinfluss und trockenere Luft bestimmen heute, Dienstag, das Wettergeschehen in und um Villach. Nach Auflösung von Restwolken und Hochnebelfeldern scheint in der Draustadt länger die Sonne. In den meisten Orten bleibt es von früh bis spät weitgehend trocken. Gewittrige Regenschauer sind die absolute Ausnahme und beschränken sich auf das Bergland rund um das Gegendtal.