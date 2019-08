Der Gasthof Rausch in Ledenitzen wurde um 1,5 Millionen Euro umgebaut. Küche, Gastgarten und auch die Gästezimmer wurden modernisiert.

Chef Johannes Graber mit Lebensgefährtin Sandra und den Töchtern Emilia und Luisa © Oskar Hoeher

Seit 1880 wird im Gasthof Rausch in Ledenitzen die Wirtshauskultur gelebt. Dass Tradition nicht immer alt daherkommen muss, beweist Inhaber Johannes Graber seinen Gästen täglich. Rund 1,5 Millionen Euro hat die Familie in den letzten Jahren in den 3-Sterne-Betrieb investiert, um mit den neuen Anforderungen mithalten zu können. Vor Kurzem konnte der Großumbau vorerst abgeschlossen werden.