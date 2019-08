22. European Bike Week findet von 3. bis 8. September statt. Polizei kündigt strengere Lärmmessungen an. Kennzeichen werden ab gewisser Überschreitung abgenommen.

Schwerpunktkontrollen werden beim Harley Treffen standardmäßig durchgeführt © Daniel Raunig

Die Debatte um motorisierte Veranstaltungen am Faaker See wird zwei Wochen vor dem Harley-Treffen (3. bis 8. September) lauter. Die Polizei reagiert auf häufige Beschwerden der See-Anrainer und kündigt verstärkte Lautstärke-Kontrollen und Strafen gegen jene Fahrzeuge an, die den erlaubten Grenzwert überschreiten. Dieser ist von Motorrad zu Motorrad verschieden und liegt bei einer Harley je nach Modell zwischen 70 und 100 Dezibel.