Sujetbild © JAKOB GRUBER

Am Freitag bestimmt weiterhin schwacher Hochdruckeinfluss unser Wetter. Wir liegen aber nur am Rand dieses Hochdruckgebietes, sodass die Luftschichtung bei uns im Land leider nicht ganz stabil sein sollte. Vor allem am Vormittag scheint jedoch zumindest zeitweise die Sonne.