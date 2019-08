Villach"Kärnten läuft" sucht die aktivste Gemeinde

Mitmachen und gewinnen. Jene Kärntner Gemeinde, die mit den meisten "Kärnten läuft"-Teilnehmern in Relation zur Einwohnerzahl werden im September im Casino Velden prämiert.

Das Wochenende steht am Wörthersee ganz im Zeichen von "Kärnten läuft" © (c) Markus Traussnig

Im Rahmen von „Kärnten Läuft“ von 23. bis 25. August wird heuer die bewegteste und aktivste Gemeinde in Kärnten gesucht. Die Gemeinde mit den meisten aktiven Lauf-Teilnehmern gewinnt und wird am 16. September im Casino Velden von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) prämiert. Die Wertung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl und unter allen Teilnehmern automatisch. Die Gewinner-Gemeinden werden im Rahmen der „Kärnten Läuft“-Berichterstattung der Kleinen Zeitung präsentiert. Die Einladungen zur Preisverleihung ins Casino Velden sind mit maximal 30 Personen pro Gemeinde begrenzt. Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf der Homepage unter www.kaerntenlaeuft.at