Ein 20-jähriger Pole verlor am Donnerstagfrüh auf der Tauernautobahn bei Paternion die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen überschlug sich, der Lenker und seine Beifahrerin (21) wurden schwer verletzt.

Die Rettung brachte die Schwerverletzten ins LKH Villach © Weichselbraun

Am Donnerstag gegen sieben Uhr früh kam ein 20-jähriger Pole mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A 10) auf Höhe Paternion aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen Kanalschacht auf. Der Wagen überschlug sich im Grünstreifenbereich und kam am ersten Fahrstreifen auf den Rädern zum Stillstand. Der Lenker sowie seine 21-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Polen, wurden schwer verletzt. Die Erstversorgung erfolgte durch zufällig vorbeikommende Rotkreuz-Helfer sowie durch den verständigten Notarzt. Die beiden Schwerverletzten wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht.