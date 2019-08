35-jähriger Kärntner sitzt wegen dringenden Mordverdachts an einer 31-jährigen Hochschwangeren in U-Haft. Er ist nach wie vor nicht geständig. Weiter warten auf DNA-Test.

© Daniel Raunig

Seit Wochenbeginn sitzt ein 35-jähriger Kärntner wegen dringenden Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die "vorliegende Indizienkette" begründe diese Entscheidung, erklärte Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl. Dem Mann wird der Mord an einer 31-jährigen, hochschwangeren Frau und dreifachen Mutter in Neu-Feffernitz (Bezirk Villach-Land) vorgeworfen, die in der Nacht auf Samstag tot in ihrer Badewanne aufgefunden wurde. Zuvor hatten Nachbarn Alarm geschlagen, weil sie einen lautstarken Streit gehört hatten.