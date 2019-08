Ehemaliges „House of Style“ in Villach wurde umgebaut. Neue Wohnung entstanden, „Browntown“-Outlet zieht ein.

Ins ehemaligen Modegeschäft "House of Style" zieht wieder Leben ein © (c) Kleine Zeitung Helmuth Weichselb (Weichselbraun Helmuth Weixxx Helmuth Weichselbraun / Kleine Z)

Seit Ende Mai ist das frühere Modegeschäft „House of Style“ in der Villacher Innenstadt geschlossen. Demnächst zieht aber wieder neues Leben in die Räumlichkeiten direkt an der Drau ein. Allerdings in einem gänzlich anderen Stil.