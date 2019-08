Facebook

© Danja Santer

Ein Jahr und vier Monate ist das Unglück in Villach Landskron inzwischen her, die Ermittlungen in dem Fall beschäftigen die Staatsanwaltschaft Klagenfurt noch immer. Bei der Betreuung eines Schützlings stürzte im April 2018 ein 56-jähriger Sozialarbeiter gemeinsam mit einem fünfjährigen Buben 20 Meter tief in einen Brunnenschacht. Erst acht Stunden später konnte das Kind wie durch ein Wunder lebend geborgen werden, für den Pädagogen kam jede Hilfe zu spät.