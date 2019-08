Schwerer Unfall auf einer Gemeindestraße in Lind ob Velden. Eine Urlauberin (57) aus Ungarn kam wegen eines Bremsfehlers mit ihrem Fahrrad schwer zu Sturz.

Sujetbild © APA/HERBERT-PFARRHOFER

Eine 57 Jahre alte Frau aus Ungarn kam am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf einer Gemeindestraße im Bereich Lind ob Velden in einem abschüssigen Waldstück zu Sturz, weil sie laut Polizei die Vorderbremse zu stark betätigte. Die Frau musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.