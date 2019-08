Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das „Change“ in der Fuggergasse in Villach hat seit zehn Jahren geöffnet, das neue Gesetz setzt dem Betreiber zu © KLZ

Eine Lokaleröffnung in Villach wirft Fragen auf. Just zum Zeitpunkt, als österreichweit etwa 500 „Shisha“-Bars wegen des Nichtraucherschutzgesetzes vor dem Aus stehen, wird in Villach an so vielen Orten gequalmt wie noch nie. Vier „Shisha“-Bars gibt es in der Stadt, die jüngste eröffnete erst vor zwei Wochen. Das Shisha-Rauchen, das aus dem arabischen Raum stammt, erfreut sich auch in Villach großer Beliebtheit, das mit 1. November in Kraft tretende Nichtraucherschutzgesetz bedeutet für Lokale allerdings das Aus.