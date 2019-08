Facebook

Heute, Mittwoch, beeinflusst eine abschwächende Schlechtwetterfront das Wetter. Vor allem am Vormittag lockert es in Villach teilweise noch öfter auf und es zeigt sich die Sonne. Immer wieder mischen aber auch Wolken mit, die dann speziell am Nachmittag auch einzelne Regenschauer verursachen dürften, wobei diese sogar von Blitz und Donner begleitet werden könnten. Oft ist es aber auch für längere Zeit trocken und die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf durchaus angenehme Werte an. So erwarten wir zum Beispiel in Villach Höchstwerte bis nahe 26 Grad. "Vor allem bei Bergtouren sollte man sehr vorsichtig sein, denn Regenschauer oder sogar Gewitter könnten gefährlicher werden", meint der Meteorologe Reinhard Prugger. Generell liegen die Werte in der Villacher Region heute bei 23 bis 27 Grad.