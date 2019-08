Gericht sieht dringenden Tatverdacht des Mordes an einer 31-Jährigen Frau in Neu-Feffernitz. 35-Jähriger bestreitet nach wie vor die Vorwürfe. Warten auf DNA-Test.

Hinter dieser Tür kam es zu der Gewalttat © Daniel Raunig

Nach dem gewaltsamen Tod einer hochschwangeren Frau (31) in Neu-Feffernitz in der Nacht auf Samstag laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Dringend tatverdächtig ist ein 35 Jahre alter Kärntner. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat am Montag Untersuchungshaft für den Mann beantragt. Das Landesgericht Klagenfurt hat am Dienstag diesem Antrag stattgegeben und U-Haft über den Mann verhängt.