In diesem Haus kam es zum Verbrechen © APA/Gert Eggenberger

Er ist seit Samstag in Polizeigewahrsam, seit wenigen Stunden in einem Haftraum der Justizanstalt Klagenfurt und wartet auf sein Pflichtverhör beim Untersuchungsrichter binnen der nächsten 48 Stunden. Ein 37-jähriger Kärntner steht im dringenden Verdacht, in der Nacht auf Samstag eine 31-Jährige, im neunten Monat Schwangere, in ihrer Wohnung im Parterre eines Mehrfamilienhauses getötet zu haben.