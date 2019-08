Jetzt ist es fix: Das Kärntner Heimatwerk schließt mit 21. August seine Filiale in der Villacher Widmanngasse. Ein neuer Standort wird laut Geschäftsführung weiterhin gesucht.

Auf den Fenstern des Geschäftes wird der Umzug schon angekündigt © Andreas Jandl

Was schon vor geraumer Zeit angekündigt wurde, hat sich nun leider bewahrheitet. Das Kärntner Heimatwerk, ein Traditionshaus der Villacher Innenstadt, hat seine Schließung der Villacher Filiale bekanntgegeben. Der 21. August soll der letzte Verkaufstag im Geschäft in der Widmanngasse sein. Die Schließung kommt wenige Monate nach jener der Filiale in Spittal.