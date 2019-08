Facebook

(Archivfoto) © Fotolia/Franz Pfluegl

Und plötzlich war es weg: das Fernglas eines 50-jährigen Villachers, das er am Feiertag am Donnerstag bei einer Kirchtagsveranstaltung im Einsatz hatte. Das Fernglas war in einer Kirche abgelegt und wurde in einem unbeobachteten Moment gestohlen. Dem 50-jährigen entstand ein Schaden in der Höhe von mehr als 2000 Euro. Die Polizei ermittelt.