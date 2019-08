Überwiegend sonnig und warm wird das Wetter heute, am Feiertag, in Villach. Die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad.

© Weichselbraun

Ein Zwischenhoch sorgt heute, Donnerstag, in und um Villach für trockene Luft mit reichlich Sonnenschein. Das Zwischenhoch mit dem Namen Beatrix wird erst später am Tag vermehrt abgebaut. Nicht nur im Rosental bleibt es damit ganztags trocken und überwiegend schön. Es herrscht somit ideales Freizeitwetter und die Sonne hat auch am Nachmittag noch genug Platz. "Machen Sie einen Ausflug!", rät der Wetterexperte Werner Troger. In der Früh ist es sehr frisch mit Werten zum Teil unter 10 Grad, am Nachmittag sind örtlich Höchstwerte bis nahe 25 Grad zu erwarten.