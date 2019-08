Spenglerei und Dachdeckerei Mitzner zieht im Herbst in Maria-Gailer-Straße. 1,6 Millionen werden investiert. „Joka“ und Personalcoach siedeln mit.

Chefin Christiane Wernig und Baumeister Ingolf Fischer freuen sich schon auf die Fertigstellung des neuen Gebäudes in der Maria-Gailer-Straße © Höher

Das Handwerk hat in der Spenglerei und Dachdeckerei Mitzner lange Tradition. Im Vorjahr feierte der Villacher Familienbetrieb sein 120-Jahr-Jubiläum, noch heuer kommen auf das Traditionsunternehmen aber große Veränderungen zu. In der Maria-Gailer-Straße entsteht derzeit ein neuer Standort. Samt Modernisierung der Fassade beim angrenzenden Autohaus investiert die Familie etwa 1,6 Millionen Euro in das Projekt.