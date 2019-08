Mit dem Brunch- und Frühstücksvoting kührte Falstaff wieder die besten Frühstückslokale. In Kärnten sind zwar die Klagenfurter an der Spitze, doch Villacher Lokale sind vorne mit dabei.

Drei Villacher Lokale schafften es beim Falstaff-Voting unter die Top 10 © Weichselbraun/Traussnig(2)

Das jährlich stattfindende Falstaff Brunch- und Frühstücksvoting erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit. Rund 8.000 Votings sind heuer eingelangt, um die besten Frühstückslokalitäten in ganz Österreich zu kühren. Österreichweiter Überraschungssieger ist das Archiv Bistro in Matzendorf in Niederösterreich.