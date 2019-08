Villach-Land Mountainbikerin krachte gegen Poller: verletzt

Facebook

Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Montag gegen 15.55 Uhr am Drauradweg von St. Jakob nach Feistritz im Rosental. Eine 57-jährige slowenische Mountainbikerin übersah in Dragositschach auf Höhe der Einfahrt zum Drauhafen „Dragositschach“ einen am Radweg angebrachten Poller und fuhr dagegen. Dabei kam sie zur Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit der Rettung in das LKH Villach gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.