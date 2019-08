Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Dienstag in ein Optikergeschäft in Velden ein und machten fette Beute. Sofort eingeleitete Fahndung erfolglos.

Symbolbild © APA/Helmut Fohringer

Gegen 4 Uhr früh brachen bisher unbekannter Täter in ein Optikergeschäft in Velden ein. Die Täter schlugen dabei mit einem Vorschlaghammer eine Fensterscheibe ein und stiegen so in das Geschäft ein. Sie stahlen mehrere Sonnenbrillen verschiedenster Marken.