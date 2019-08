Facebook

Eine Kaltfront liegt quer über den Alpen und kommt nur langsam voran. Sie sorgt nun auch in Villach für eine Wetterumstellung mit aufkommenden Regenschauern und möglichen Gewittern. Die meisten Regengüsse gehen in der 2. Tageshälfte sowie in Richtung Gegendtal nieder. Im Klagenfurter Becken bleibt es hingegen länger trocken. "Für größere Unternehmungen im Freien ist das Wetter trotzdem einfach viel zu unsicher", meint der Wetterexperte Werner Troger. Die Mitnahme eines Regenschutzes ist bei Freiluftaktivitäten auf jeden Fall ratsam. Abkühlung: Beispielsweise in Paternion schaffen die Temperaturen heute nur mehr maximal 23 Grad.