Varakala kommt nach Villach © kk

Mit 1. September treten personelle Veränderungen in den Pfarren der Diözese in Kraft. Eugen-Francisc Magas wird als Vikar von Villach-St. Josef und Seelsorger für die ungarisch sprechenden Gläubigen entlastet, da er in seine Heimatdiözese in Ungarn zurückkehrt. Nachfolger wird Gaspher Raju Varakala, bisher Provisor in Malta und Vikar in Gmünd.