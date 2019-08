Mit schwerem Atemschutz mussten Feuerwehrleute in Rosegg in eine vier Meter tiefe Jauchengrube steigen, um ein Kalb zu retten.

Die Feuerwehrleute mussten mit schwerem Atemschutz in die Jauchengrube steigen, das Kalb sichern und heraufziehen © FF Rosegg

Als ein Bauer am Sonntag gegen 5.30 Uhr in den Stall gehen wollte, hörte er eines seiner Kälber furchtbar brüllen. Das Tier war auf dem Anwesen in Rosegg in eine Jauchengrube gefallen. Der Landwirt alarmierte die Feuerwehr. 30 Feuerwehrleute sind mit sechs Fahrzeugen ausgerückt, um das Kälbchen zu retten.