Team USA 1 gewann die erste Lions Trophy © Philip Edlinger

"Es war alles in allem ein wunderbares Turnier", stahlte KEHV-Präsident Herbert Hohenberger bis über beide Ohren, als er die letzte Siegermedaille bei der "Lions Trophy" übergeben hatte. Eine Woche lang durften sich die U15-Auswahlen von VSV und KAC in Villach mit Alterskollegen des ukrainischen und des US-Verbandes, seines Zeichen der erfolgreichste der Welt, messen. Am Ende gab es für den KAC Rang vier, der VSV wurde Sechster. Im Finale begegneten sich wenig überraschend die Nachwuchsauswahlen aus den Staaten, wobei "Team 1" sich den Titel in einem packenden Endspiel mit 2:1 holte. "Am Ende sind in Wahrheit alle Sieger. Unsere Burschen konnten viel lernen, es wurden zudem Kontakte und Freundschaften zwischen Spielern, Trainern und Funktionären geknüpft", zeigte sich auch der "Hausherr", Stadthallenchef Martin Kroissenbacher, zufrieden.