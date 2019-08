Nach Verschwinden von Zweijähriger Strenge Auflagen für Villacher Kindergarten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Archivbild, Sujet) © (c) KANIZAJ Marija-M.

Ein Horrorszenario für Eltern spielte sich am 31. Juli in Villach ab. Ein zweijähriges Mädchen verschwand unbemerkt aus einer privaten Waldorfkindereinrichtung in Villach. Erst nach 40 Minuten mit aufwendiger Suche konnte Entwarnung gegeben werden. Das Kleinkind wurde 500 Meter von der Einrichtung entfernt von einer Anrainerin aufgefunden und zur Polizei gebracht. Verschwunden war das Mädchen durch ein offenes Gartentor. Der Leiter des Waldorf Vereins Villach, Torsten Offtermatt, kündigte nach dem Vorfall eine sofortige Prüfung an. Die Ergebnisse stehen nun fest: „Wie sich herausgestellt hat, war die Feder der Gartentüre kaputt, weshalb sie sich nicht von selbst geschlossen hat“, sagt er. Von der Landeskindergarteninspektion wurden sofortige Auflagen erteilt, an die sich die private Kinderbetreuungseinrichtung halten muss.