Politik Intern Villachs Parteien bringen sich vor der Wahl in Stellung

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Plakate mit Bürgermeister Albel hängen aktuell in der Innenstadt © Holzfeind

In Freiheitsstatuenpose und dem Motto „Ein Hoch auf diese Stadt“ ist Villachs Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) derzeit auf zahlreichen Plakaten abgebildet. Was die einen als Indiz für den Vorwahlkampf der Gemeinderatswahlen 2021 oder die anstehende Nationalratswahl im Herbst werten, begründet Albel so: „Es ist keine Wahlwerbung, sondern eine Imagekampagne für Villach. Ich will den Bürgern Danke sagen, dass sie gemeinsam Villach zur Boomstadt Österreichs machen.“ Zum Foto, auf dem Albel mit geballter Faust zu sehen ist, sagt er: „Es symbolisiert, wie stark die Villacher und die Stadt sind.“