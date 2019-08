Seit Tagen wird an der Drautal Bundesstraße auf Höhe Langauen unerlaubt campiert. Laut Behörde ist Camper nicht verkehrstauglich, an Lösung wird gearbeitet.

© Jandl

Ein verwahrloster Camper mit Unrat sorgt an einem Parkplatz an der Drautal Bundesstraße auf Höhe Langauen für Aufsehen. Seit Tagen wird dort unerlaubt campiert. Die Polizei kommentiert den Fall nicht und verweist auf das Magistrat in Villach. Dort ist der "Dauercamper" der Abteilung für Natur- und Umweltschutz sowie dem Sozialamt bereits bekannt. „Es handelt sich um einen nicht mehr verkehrstauglichen Campingbus, der dort abgestellt ist. Bei einem Lokalaugenschein stellte die Behörde fest, dass dort in dem Wagen auch eine Person lebt“, heißt es aus dem Magistrat auf Anfrage der Kleinen Zeitung.