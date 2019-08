In Villach gibt es einen massiven Baulandüberschuss. Gewidmete Flächen sind auf dem Markt aber oft nicht verfügbar.

Die Widmungspolitik von früher beeinflusst die Raumplanung auch heute noch. © (c) Marco2811 - Fotolia

Zersiedelung: Dieses Stichwort beschäftigt Gemeinden im Bezirk Villach bereits seit Jahrzehnten. Vereinsamte Ortskerne und Wohnanlagen in der Peripherie zeichnen ein Bild davon.

Mit dem neuen Kärntner Raumordnungsgesetz, das vor Kurzem in Begutachtung geschickt wurde, will man dem Problem entgegenwirken.