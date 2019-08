Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Helmuth Weichselbraun

Die Gewitterfront der letzten Nacht zieht ostwärts weiter. Sie hinterlässt für heute, Donnerstag, aber noch recht feuchte Luft, die durch den Sonnenschein am Vormittag aufgeheizt werden sollte und damit zu brodeln beginnt. Deshalb zeigt sich im Villacher Raum vor allem in den Vormittagsstunden öfter die Sonne. In der Folge werden die sich über den Bergen entwickelnden Quellwolken dann jedoch wieder mehr, ein paar Regenschauer oder Gewitter sind einzuplanen. "Die Temperaturen haben durchaus einen sommerlichen Charakter und mit der Feuchte in der Luft fühlt sich diese zum Teil sogar recht schwül an", sagt Meteorologe Reinhard Prugger. Die höchsten Temperaturen erreichen am Nachmittag Werte nahe 26 Grad. Generell bewegen sich die Temperaturen im Villach zwischen 22 und 27 Grad.