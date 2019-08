Villach "Galeria" eröffnet im September mit neuen Inhabern

Benjamin Haak und Stefan Kreuzer haben das bekannte Villacher Restaurant "Galeria" in der Postgasse übernommen. Am 2. September wird die Wiedereröffnung gefeiert. Das Konzept bleibt gleich.

Kreuzer (vorne) und Haak setzten auf das gewohnte Flair in der "Galeria" © Holzfeind

Seit einigen Wochen sind die Türen zur „Galeria“ in der Postgasse geschlossen. Inhaber Manuel Moser zog sich aus privaten Gründen aus dem beliebten Villacher Restaurant zurück. Mit den beiden Villachern Benjamin Haak (39) und Stefan Kreuzer (34) konnten aber schnell zwei neue Pächter gefunden werden. Sie haben in der vergangenen Woche ihre fixen Jobs in der Küche des „Stadtwirts“ aufgegeben, um nun den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.