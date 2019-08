Unter dem Motto "Summerfeeling"Villach lädt heute wieder zu Show und Tanz in die Innenstadt

Facebook

Das "Summerfeeling" am 11. Juli in Villach war heuer auch bereits gut besucht © KK/Stadtmarketing

Heute, Mittwoch, heißt es in Villach wieder „Summerfeeling in der Innenstadt“: Dieses Mal stehen unter anderem heimische Musikvereine im Mittelpunkt. Das Motto lautet: „Summerfeeling meets Plätze voll Musik!“ Mit dabei sind das Kelag Blasorchester, der Musikverein Villach, das Volksliedensemble Landskron und die Eisenbahner-Stadtkapelle Villach. Eine Roadshow am Rathausplatz soll sportbegeisterte Besucher dazu animieren, am spektakulären Crux-Lauf Ende September teilzunehmen. In der Italiener Straße organisiert Gordon Kelz ab 18 Uhr einen Charity-Abend mit Schlagerparty. Zu hören gibt es Schlagerklänge von Sängerin Elisabeth Kreuzer sowie weiteren jungen Kärntner Musikerinnen und Musikern.