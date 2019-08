Facebook

Der Rohbau des Studios an der Kärntner Straße steht © (c) Oskar Hoeher

An der Kärntner Straße nahe des Villacher Einkaufszentrums Atrio wird schon eifrig an dem neuen Studio der Möbelmanufaktur Faustmann gebaut. „Wir werden im Oktober in der Kalenderwoche 43 eröffnen“, sagt Vertriebsleiter Ernst Tanzler. Das alte Küchenstudio in der Maria-Gailer-Straße wurde aufgegeben, in den neuen Standort werden rund 1,2 Million Euro inklusive Interior investiert. „Wir bauen ein Manufakturstudio zu den Themen Kochen, Essen und Wohnen, das an unser Studio in Klagenfurt angelehnt ist. Künftig können wir in Villach nicht mehr nur Küchen, sondern auch komplette Leistungen, vom Schuhkast’l bis zur Einrichtung von Penthäusern anbieten“, so Tanzler.