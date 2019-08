Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Savle steuert seit dieser Woche die MS Ossiach am Ossiacher See © Holzfeind

Wie fühlt es sich an, Kapitän zu sein? „Einfach super, weil das nicht jeder von sich behaupten kann“, sagt Christoph Savle und strahlt übers ganze Gesicht. Erst am Montag hat der Villacher erfolgreich seine Prüfung für den Kapitän auf österreichischen Binnengewässern absolviert, einen Tag später macht er bereits die MS Ossiach an der Anlegestelle in Ossiach flott, um rund 280 Gäste zu chauffieren. Mit seinen 21 Jahren ist er der bisher jüngste Kapitän, der je ein so großes Schiff am Ossiacher See gesteuert hat.