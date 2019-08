Die Völkendorfer Straße wurde in zwei Bauabschnitten um 1,1 Millionen Euro generalsaniert. Ab Donnerstag ist sie in beiden Richtungen voll befahrbar.

Die letzten Einbahnen in der Völkendorfer Straße werden am Donnerstag aufgehoben © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Ab Donnerstag erstrahlt die ehemals ramponierte Völkendorfer Straße in neuem Glanz. Denn dann ist auch die zweite Bauphase endgültig abgeschlossen und die Straße ab in der Früh wieder in beide Richtungen voll befahrbar.