Bäume stürzten vor allem im Drau- und Gegendtal um © Feuerwehr/kk

Sturm, Hagel und Starkregen forderten am Montag die Feuerwehren des Bezirks Villach/Land. Insgesamt standen zwölf Wehren aus dem Gegendtal und dem Drautal im Einsatz. "Die Einsatzmeldung war eigentlich immer die gleiche: Umgestürzte Bäume. So einen Sturm habe ich in meinem Heimatort Arriach selten erlebt", sagt Libert Pekoll, Bezirksfeuerwehrkommandant für Villach/Land. Die Schäden bezeichnet er als nicht so extrem.