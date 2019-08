Die Gemeinde Paternion wurde vom Unwetter am Montag hart getroffen. Bäume stürzten auf Häuser und Stromleitungen. Auch das Dach der Volksschule Paternion wurde zum Teil abgedeckt.

Umgestürzte Bäume hielten die Feuerwehren der Gemeinde Paternion auf Trab © FF Feistritz/kk

Das Unwetter vom Montag hinterließ in der Gemeinde Paternion deutliche Spuren. Unter anderem deckte der Sturm das Dach der Volksschule in Paternion teilweise ab und musste von der Feuerwehr mittels Drehleitereinsatz wetterfest gemacht werden. Auch umgestürzte Bäume und überflutete Keller hielten die Feuerwehren auf Trab. "In der Nähe des Paternioner Schwimmbades stürzten Bäume um. Auch auf Häuser und Stromleitungen. Wir waren bis nach Mitternacht im Einsatz", sagt Gemeindefeuerwehrkommandant Hans Rauter.