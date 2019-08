In Kärnten hat sich am Montagabend ein Erdbeben bei Bad Bleiberg ereignet. Es hatte laut Richterskala eine Stärke von 2,9.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Epizentrum des Bebens lag nördlich von Bad Bleiberg in einer Tiefe von zehn Kilometern © Zamg/kk

In der Nacht auf Dienstag gegen 23.49 Uhr weckte ein deutlich spürbares Erdbeben viele Bad Bleiberger aus ihrem Schlaf. Laut Auskunft der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien lag das Epizentrum etwas nördlich des Hochtals. Bestens aufgezeichnet wurde es in der in unmittelbarer Nähe befindlichen Messstation in der Terra Mystica in Bad Bleiberg.