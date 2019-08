Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Don Camillo und Pepone gehört ebenso zum Kinosommer wie das Remake von König der Löwen © Intramovies, Disney, KK

Filme unterm Sternenhimmel. Ein Erlebnis, das nicht allzu oft geboten wird, aber von Cineasten liebend gerne angenommen wird. So auch beim Villacher Kinosommer, der am Mittwoch im Arkadenhof der Musikschule startet. Das Programm könnte vielfältiger kaum sein, so Intendant Fritz Hock: „Neben Klassikern stehen unterhaltsame Arthouse-Filme ebenso am Programm wie spannende Dokumentationen.“ Die Sonntage sind für Familienvorführungen reserviert.