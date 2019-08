In Arnoldstein brachen bislang unbekannte Täter in einen Baucontainer ein: Tausende Euro Schaden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun Kleine Zeitung Anz

In der Zeit zwischen 2. und 5. August brachen bishlang unbekannte Täter in einen Baucontainer in Riegersdorf ein. Die Diebe stahlen mehrere Werkzeuge und ein Lasermessgerät.