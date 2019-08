Jede Menge Promis radeln am Mittwoch bei der 17. Tour de Franz durch die Region Villach. Auf Franz Klammer & Co. warten rund 100 Kilometer und 1400 Höhenmeter.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Klammer und Armin Assinger treten am Mittwoch gemeinsam in die Pedale © (c) Weichselbraun (Weichselbraun Helmuth)

"Es wird sicher zäh", sagt Skikaiser Franz Klammer über die 17. Auflage der Tour de Franz, die am Mittwoch (9 Uhr) im Villacher Einkaufszentrum Atrio startet und in seiner Heimat beim ehemaligen Gasthof Klammer in Mooswald endet. Immerhin warten auf die 130 Teilnehmer rund 100 schweißtreibende und mit 1400 Höhenmetern gespickte Radkilometer. Höhepunkt ist die finale Auffahrt über Tscheuritsch und Fresach mit einer Steigung von bis zu 15 Prozent.