Erstmals veranstaltete die Kleine Zeitung ihre alljährlich beliebte Fotoaktion nicht in der eigenen Redaktion in der Freihausgasse, sondern mitten auf dem Gelände des 76. Villacher Kirchtags. Am Burgplatz zwischen den Fahrgeschäften wurden die Kirchtagsgäste von unseren Fotografinnen freudig erwartet und abgelichtet. Sie sorgten für die perfekte Kirchtagserinnerung vor neuem Motiv.

Die erstmals eingesetzte „Kleine“-Holzschaukel diente nämlich als Hintergrund für die trachtigen Bilder. In Windeseile entwickelt und ausgedruckt, durften sich die Besucher danach über ihr kostenloses Kirchtagsandenken freuen.

Bei so viel Zuspruch und tollen Fotos kann das wohl nur eines heißen: Wir sehen uns auch beim 77. Villacher Kirchtag wieder! Übrigens: Die noch nicht abgeholten Fotos liegen in der Redaktion der Kleinen Zeitung Villach auf.

