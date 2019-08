Großeinsatz für die Hauptfeuerwache Villach und mehrere Freiwillige Feuerwehren: In der Nacht auf Montag brannte die Küche eines China-Restaurants in Villach. Nach diesem Einsatz platzte Hauptwasserleitung in einer Wohnanlage: Im Keller stand das Wasser einen halben Meter hoch.

In einer Restaurant-Küche in Villach brach ein Brand aus © Hauptfeuerwache Villach

"Die Kirchtagswoche war für uns recht ruhig, dafür hatten wir in der Nacht auf Montag viel zu tun", sagt Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Kurz nach Mitternacht schrillten Montagfrüh in der Hauptfeuerwache zum ersten Mal die Alarmglocken: In einem China-Restaurant in St. Martin-Villach war ein Feuer ausgebrochen.