Bei trockenem Wetter kann man heute den Blick über Villach genießen © (c) Weichselbraun Helmuth

Zeitweise sonniges Wetter bei Temperaturen zwischen 21 und 26 Grad gibt es heute in Villach. Ein Hochausläufer bemüht sich am Samstag auch wieder mehr um trockene Verhältnisse. Dabei wirken mit dem herrschenden Nordwind in der Höhe auch leicht föhnige Effekte vor.