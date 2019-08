Wegen sicherheitstechnischer Mängel musste das neue Outlet "Browntown" am Villacher Hauptplatz mitten in der Kirchtagswoche schließen.

Am Montag war die Welt für den Villacher Unternehmer Nino Gross noch in Ordnung. Rechtzeitig zum Kirchtagsgeschäft konnte er sein neues Outlet „Browntown“ am Villacher Hauptplatz eröffnen. Am Mittwoch folgte dann der Schock. Nach einer behördlichen Prüfung wurde sein Geschäft nach nur zwei Tagen geschlossen.