Neues System am Kirchtag stößt teilweise auf Widerstand. Nun stehen Strafen und Klagen im Raum. Stadt will hart bleiben.

In der Trachtendisko lief die Premiere recht problemlos ab © (c) Weichselbraun Helmuth

Die neuen „Gäste“ kommen langsam in Schwung. Seit Dienstagabend sind am Villacher Kirchtag 300.000 Mehrwegbecher im Einsatz. Das Konzept dahinter kennt man von Veranstaltungen wie dem Donauinselfest oder zuletzt von den Konzerten im Klagenfurter Stadion: Die Becher werden von Wirten, die keine Gläser verwenden, um zwei Euro Pfand pro Stück ausgeben, nach der Rückgabe gereinigt und nächstes Jahr wieder verwendet. Die bisher üblichen Einwegbecher wurden vom Kirchtagsgelände verbannt, um in Summe fünf Tonnen Plastikmüll zu vermeiden.