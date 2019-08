Der Verein Beeftisch und der EC Kellerberg bitten zum dritten Mal zum Promi-Ausschank für den guten Zweck. Am Donnerstag um 18.30 Uhr geht es in der Starkstrombar an der Draulände los.

Schon in den vergangenen zwei Jahren war der Charity-Ausschank ein voller Erfolg © (c) Picasa

Auch heuer bittet der karitative Verein "Beeftisch" wieder gemeinsam mit dem EC Kellerberg in die Starkstrombar am Villacher Kirchtag. Bei der Draulände werden am Donnerstag ab 18.30 Uhr Prominente für den guten Zweck kellnern. Gesammelt wird für zwei finanziell in Not geratene Villacher Familien sowie den Verein MENA, der sich für einsame und in Not geratene Menschen einsetzt.