Dienstagnachmittag kam es in Paternion-Feistritz/Drau zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Mann geriet in den Stromkreis einer Oberleitung. Er und sein Kollege erlitten schwere Verbrennungen. Nun gibt es Entwarnung.

Nach dem schrecklichen Arbeitsunfall gab es am Mittwoch Entwarnung: Beiden Arbeitern geht es den Umständen entsprechend gut. © Schöberl/KLZ

Am Dienstag ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall am ehemaligen Bahnhof Paternion-Feistritz/Drau. Zwei Männer führten dort Arbeiten an einer Oberleitung durch. Dabei erlitt ein 40-jähriger Arbeiter einen Stromschlag von rund 15.000 Volt. Der zweite Arbeiter im Alter von 49 Jahren wurde durch den Lichtbogen ebenfalls schwer verletzt. Beide Arbeiter erlitten schwere Verbrennungen.