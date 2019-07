Kleine Zeitung +

Stromschlag von 15.000 Volt In Oberleitung geraten: Arbeiter erlitten schwere Verbrennungen

Dienstagnachmittag kam es am am ehemaligen Bahnhof Paternion-Feistritz/Drau zu einem schweren Unfall. Ein Mann geriet in den Stromkreis einer Oberleitung. Durch den Lichtbogen wurde auch sein Kollege schwer verletzt.