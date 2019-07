Sie wollen eine unvergessliche Erinnerung mit ihren Liebsten am Villacher Kirchtag? Dann wird es Zeit, bei der Fotoaktion der Kleinen Zeitung am Burgplatz vorbeizuschauen.

Die Kleine Zeitung fotografiert Sie und ihre Liebsten am Kirchtag © (c) Weichselbraun Helmuth

Es geht wieder los: Auch am 76. Villacher Kirchtag ist die Fotoaktion der Kleinen Zeitung ein Fixpunkt. Dazu hat sich unser Marketing-Team eine Besonderheit einfallen lassen – die wohl schönste Fotokulisse des Kirchtags. Direkt beim Autodrom am Burgplatz wurde eine Holzschaukel errichtet, auf der man sich für ein Erinnerungsfoto gekonnt in Szene setzen lassen kann. Das Bild kann man dann – natürlich kostenlos – mitnehmen. Der Kleine-Zeitung-Stand hat von Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, am Freitag von 14 bis 21 Uhr und am Samstag von 10 bis 21 Uhr geöffnet.